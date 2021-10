CFR 1907 Cluj uit Roemenië kondigt op zijn website de komst aan van Karlo Letica van Club Brugge.

Letica zat momenteel in de C-kern van Club Brugge, nadat hij eerder al uitgeleend werd aan SPAL en Sampdoria in Italië.

De 24-jarige Kroaat heeft nu met het Roemeense Cluj een nieuwe werkgever gevonden, zo laat de club op zijn website weten.

Of het om een nieuwe uitleenbeurt of een definitieve transfer gaat is niet duidelijk.