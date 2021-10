Kandidaat-coach Newcastle kan voor problemen zorgen

Toen Saint-Maximin nog bij Nice speelde onder Favre, was de trainer geen grote fan van de winger. Na een trainingsessie ging de Franse oefenmeester een keer eisen bij het bestuur dat Maximin verkocht zou worden omdat hij geen tactisch inzicht heeft.

Favre was tot 2020 nog hoofdcoach van Borussia Dortmund, maar daar werd hij de laan uitgestuurd na tegenvallende resultaten.

Newcastle target Lucien Favre once had a bust-up with Allan Saint-Maximin and wants players to suffer in training 😬 #NUFC