Roberto Martinez laat van zich horen over zijn positie als bondscoach van de Rode Duivels

Heel wat stemmen gaan op om Roberto Martinez als bondscoach van de Rode Duivels te vervangen door een andere trainer.

Heel wat analisten en supporters laten van zich horen na het teleurstellende EK en de Nations League Final Four.

De kritiek op bondscoach Roberto Martinez is groot. Hier en daar worden al namen van mogelijke opvolgers naar voren geschoven. Maar hoe denkt Martinez zelf over zijn positie?

"Het is moeilijk voor mij om over geruchten te praten. Ik werk al 5 jaar met deze selectie en ik ben erg gefocust op dit werk. We kwamen naar deze Nations League om het te winnen en het is ons niet gelukt, nu gaan we ons voorbereiden op het WK. Meer hoef ik er niet aan toe te voegen”, laat de bondscoach weten.

Zelf zal Martinez dus zeker geen stap opzij zetten. Durft de voetbalbond in te grijpen? Het is zelfs niet geweten of er een evaluatie gepland is na dit toernooi.