🎥 Romelu Lukaku is één van de genomineerden voor goal van het toernooi

De Rode Duivels beleefden op de Nations League niet bepaald de trip die ze er zelf graag hadden willen hebben. De Belgen werden vierde en laatste.

De nederlagen tegen Frankrijk en Italië zullen hun sporen nalaten, zo was al te horen aan de reacties van heel wat partijen.

Voor Romelu Lukaku kan het toernooi wel nog een positief staartje krijgen. Hij is één van de vier genomineerden om de titel goal van het toernooi te krijgen. Ferran Torres, Theo Hernandez en Karim Benzema en zijn de drie andere genomineerden.

⚽️ Benzema

⚽️ Lukaku

⚽️ Theo Hernández

⚽️ Ferran Torres



Who scored the Goal of the Tournament? 🤷‍♂️ #UNLGOTT | @GazpromFootball | #NationsLeague