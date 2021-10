Alexandre Grosjean over ontslag Leye: "We moesten belangrijke beslissingen nemen"

Standard heeft zijn nieuwe coach voorgesteld aan de pers en ook meteen een woordje uitleg gegeven over het ontslag van Mbaye Leye & co.

"Het is natuurlijk nooit de bedoeling om een coach midden in het seizoen voor te stellen", aldus Alexandre Grosjean op een persconferentie in Luik.

48 uur over nagedacht

"We hebben de beslissing genomen omdat we twaalfde staan in de stand met 13 op 30 en amper vier punten in eigen huis."

"Er komen belangrijke matchen aan, we moesten na het debacle in Mechelen belangrijke beslissingen nemen. We hebben er na de match tegen Mechelen 48 uur over nagedacht en dan de knoop doorgehakt."