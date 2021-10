OFFICIEEL: Regering pakt fiscaal gunstregime topsporters aan

Zoals verwacht heeft de federale regering iets gedaan aan het fiscaal gunstregime voor topsporters. In het begrotingsakkoord werden RSZ-maatregelen voor topsporters opgenomen, die de Belgische schatkist zo'n 43 miljoen euro moeten gaan opleveren.

De RSZ-bijdrage van profsporters in ons land was geplafonneerd op een loon van 2500 euro. Op alles wat profvoetballers meer verdiende werden geen RSZ-bijdragen gehoffen, wat hoe langer hoe meer wrevel wekte bij de publieke opinie. De verhoogde inkomsten uit RSZ zouden de staatskas jaarlijks dertig miljoen moeten opleveren. Over de exacte modaliteiten werd overigens nog niet uitgeweid.

In het begrotingsakkoord stelt de federale regering bovendien dat er naast de RSZ-bijdragen nog 13 miljoen zal opgehaald worden via andere fiscale maatregelen. Zo zullen er extra belastingen ingevoerd worden op makelaarstransacties.