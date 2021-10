Referee Department blijft bij mening over penalty in Genk-Seraing: "Tackles van achteren horen niet in het voetbal"

Herinnert u zich nog die wedstrijd tussen Seraing en Racing Genk van 27 september. Er was toen wel wat te doen om die tackle van Ibrahima Cissé waarbij Genk een penalty kreeg. Twee weken later blijven ze bij het Referee Department bij die mening.

Er werd toen zelfs een heel item aan gewijd in Extra Time. Arnar Vidarsson zei toen: "Het is een tackle van ongelooflijke schoonheid. Daar zou applaus voor moeten zijn." Ook de meeste analisten waren daarmee akkoord, maar Bertrand Layec, hoofd van het Referee Department, probeerde ons vandaag van het tegendeel te overtuigen.

Voor het Referee Department was de beslissing van scheidsrechter Jonathan Lardot correct. Op de beelden is te zien dat de voet van Ito onder de billen van Cissé terecht kwam. "Dit kan een grotere impact hebben dan een te hoog opgeheven voet", aldus Layec. "Wij vragen om al die tackles te fluiten. Ito kwam er zonder blessure vanaf, maar hij kan wel zwaar geblesseerd raken als zijn enkel de verkeerde kant uitdraait. Zijn fysieke integriteit was in gevaar."

Voor Layec zouden trouwens alle tackles van achteren afgeschaft moeten worden. "Het eerste wat ik leerde toen ik scheidsrechter werd: tackles van achteren zijn geen voetbal. Dat is gevaarlijk. Wij vragen trouwens onze referees om al die fases consequent te fluiten."