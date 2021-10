📷 Nieuw contract voor Pedri, met gigantische afkoopclausule

Ondanks de moeilijke financiële toestand van de club is FC Barcelona er toch in geslaagd om het 18-jarige toptalent Pedri langer vast te leggen.

Hij tekende een nieuw contract tot juni 2026. In die overeenkomst is een afkoopclausule opgenomen van maar liefst 1 miljard euro, zo laat Fabrizio Romano weten.

Pedri speelde vorig seizoen in zijn debuutseizoen maar liefst 56 matchen en wordt vaak vergeleken met Iniesta.

Barcelona have reached total agreement with Pedri to extend his contract until June 2026, here we go! New deal to be signed in the next hours/days. Final clauses agreed and fixed too. ⭐️🇪🇸 #FCB



EXCL: new release clause for Pedri will be €1B (one billion). 🤝 #Pedri