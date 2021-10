De gevolgen van RSZ-verhoging voor topvoetballers: "Binnenkort 22 derderangs buitenlanders tegen elkaar"

Sporteconoom Trudo Dejonghe geeft in HLN zijn ongezouten mening over de RSZ-verhoging van de profvoetballers in ons land. Dat die maatregel er komt, is volgens hem aanvaardbaar. Met de manier waarop heeft de sporteconoom dan weer wel problemen.

"Bijna alle kleine clubs in België zijn tegenwoordig in handen van buitenlandse investeerders. Waarom? Omdat je in België een onbeperkt aantal niet-EU-spelers mag opstellen. Wel, dat zijn ploegen die ofwel lage lonen betalen en dus volgens het plan van Vandenbroucke niet veel méér RSZ zullen moeten betalen. Ofwel is het de moederclub die spelers betaalt en uitleent. Met andere woorden, waar de Belgische sociale zekerheid zeker niet beter van wordt", aldus Dejonghe. "Ik vind het vooral erg voor de topclubs die wél goed gewerkt hebben. Zo zal Club Brugge mogelijk een speler als Simon Mignolet niet meer kunnen halen. Wat de regering heeft beslist, is erg populistisch." "Op deze manier spelen straks elf derderangs niet-EU-spelers tegen elf andere, met excuus-Belgen op de bank. Is dat wat de politiek wil?", is Dejonghe hard.