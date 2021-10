PSG-trainer Pochettino dacht dat zijn technisch directeur een grapje uithaalde: "Ik zei dat ik de auto wel zou besturen"

Je zal maar trainer zijn en ineens je technisch directeur aan de lijn krijgen om te vragen of je Lionel Messi wil. Wie zou dat niet als grapje opnemen? Bij Mauricio Pochettino gebeurde het echt.

"Leonardo belde me op om me te vertellen dat er iets mogelijk was", vertelt Pochettino bij Partidazo de COPE. "Hij vroeg me of ik het zag zitten. Dat hij me daarvoor belde… Ik dacht bij mezelf: dat is toch geen vraag? Ze halen een grapje met mij uit, toch?"

Maar het ging ineens snel. "Ik zei tegen Leonardo dat als we hem moesten ophalen, ik de auto wel zou besturen. Na dat belletje zijn de onderhandelingen begonnen en Leonardo belde me sindsdien iedere avond op, om te vertellen hoe het ervoor stond. Het is toen heel snel gegaan. Een groot compliment aan Leonardo, aan de voorzitter en aan iedereen die hierbij betrokken is geweest, want in twee of drie dagen haalden we de beste speler van de wereld binnen."