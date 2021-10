Gomez wil geen etappes overslaan: "Eerst prijzen pakken met Anderlecht"

Sergio Gomez is talk of the... country. De flankverdediger van RSC Anderlecht maakte indruk tijdens de interlandbreak met Jong Spanje. Al moet paars-wit nog niet meteen vrezen voor een vertrek.

We schreven het eerder ook al. Sergio Gomez zou wel eens de jackpot kunnen opleveren voor RSC Anderlecht. Ook in de Spaanse media snapt men niet waarom Borussia Dortmund - of beter gezegd: de Spaanse topclubs - hem geen volwaardige kans gaf.

Toch is een vertrek nog niet meteen aan de orde. “Het is leuk dat Sergio in Spanje opnieuw boven water is gekomen”, aldus broer Ruben in La Dernière Heure. “Natuurlijk droomt hij van La Roja en van een grote club. Maar we mogen geen etappes overslaan. Sergio wil eerst een prijs winnen met Anderlecht.”