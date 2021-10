Sporteconoom vindt dat Belgische topclubs ten onrechte geviseerd worden door regering: "De rest is in handen van buitenlandse investeerders"

Sporteconoom Trudo Dejonghe vindt dat de regering de herziening van het sociaal gunstregime in de sport helemaal verkeerd aanpakt. De grote clubs worden ten onrechte geviseerd, zegt hij.

Daarbij verwijst hij naar het feit dat de meeste kleinere en middelgrote clubs in België momenteel al in handen zijn van buitenlandse investeerders. "Waarom? Omdat je in België een onbeperkt aantal niet-EU-spelers mag opstellen", legt hij uit in De Morgen. "De eigenaar van KV Oostende heeft al met zoveel woorden gezegd dat hij een club in België heeft omdat hier zowat alles mag."

"Cercle Brugge is eigendom van AS Monaco, dat zijn overschot hier dropt. Dat zijn allemaal ploegen die ofwel lage lonen betalen, of de moederclub betaalt en verhuurt die spelers. Zo wordt de Belgische sociale zekerheid er niet beter van.”

"De grote clubs zijn wel nog in Belgische handen. Club Brugge, Anderlecht, Standard en Genk hebben veel zwaarder ingezet op de eigen jeugdwerking. Het zijn net die ploegen die de grootste slachtoffers zullen worden van de extra sociale bijdragen."