Ex-verdediger Cercle Brugge ziet dat het niet aan Vanderhaeghe ligt: "De jongens die van Monaco overkomen, zijn geen toppers"

Cercle Brugge heeft de punten nodig tegen KV Oostende. Het was de afgelopen weken niet bepaald rustig bij de Vereniging, waar Yves Vanderhaeghe ter discussie stond. Ex-KVO en -Cercle-verdediger Johnny Nierynck legt de schuld echter niet bij de trainer.

Nierynck ziet dat de wisselwerking tussen moederclub Monaco en Cercle niet echt optimaal is. "Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat de eigenaars van Monaco er elk jaar zoveel miljoenen euro’s tegenaan gooien, terwijl de club geen stappen vooruit zet", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen.

"Laat me duidelijk zijn: ik ben pro Yves Vanderhaeghe, een trainer die mooie resultaten behaalde met Kortrijk, Gent, KVO en vorig seizoen ook door Cercle in eerste klasse te houden. Aan hem ligt de sportieve malaise van vandaag niet. Hij is de juiste persoon op de juiste plaats. Maar zitten hij en de sportief manager wel op dezelfde lijn? Loopt de communicatie goed?”

De van Monaco overgekomen spelers lijken immers voorlopig geen schot in de roos. “Yves is ook afhankelijk van de spelers die hij krijgt en heeft daar weinig zeggenschap in. Kijk naar de manier waarop Cercle tegendoelpunten slikt: dat is toch niet de schuld van de trainer? De jongens die van Monaco overkomen, zijn geen toppers. Ze hebben allemaal een mooi contract bij de moederclub, maar voor hen moet het niet gebeuren bij Cercle.”