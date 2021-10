Lucas Bijker is er helemaal klaar voor bij KV Mechelen: "Daar kick ik eigenlijk wel op"

KV Mechelen trekt zaterdag naar Beerschot voor de eerste match na de interlandbreak. Met de fans er opnieuw bij.

Aan sfeer zal het alvast niet ontbreken, al kan dat ook wel grimmig worden tussen supporters van Beerschot en KV Mechelen. “Nou, daar kick ik eigenlijk wel op”, zegt Bijker aan GVA. “Ik speel mijn beste wedstrijden in zulke omstandigheden. Ik houd van het gevoel dat iedereen tegen je is, op dat ene hoekje in het stadion na.”

Voor KV Mechelen is dat ook ideaal aldus Bijker. “Net in díé omstandigheden kunnen wij als team het beste uit onszelf naar boven halen. Met alle respect voor Beerschot, dat het vorig seizoen super deed, maar wij moeten gewoon kunnen winnen. Met een 12 op 12 zouden we een grote stap zetten.”

Bij Beerschot willen ze dat uiteraard vermijden, al zal het vooral zaak zijn om rustig te blijven en geen onnodige kaarten te pakken.