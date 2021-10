Bernd Hollerbach weet hoe de spelers de harten van de STVV fans kan veroveren

Bernd Hollerbach zal als trainer van STVV de wedstrijd tegen Anderlecht moeten volgen vanuit de tribunes vanwege een schorsing. Zijn aanvalsplan is wel al klaar en hij wil vooral een goede mentaliteit zien. Om zo de fans voor hen te winnen.

"De afgelopen twee jaar was de band niet zo goed. We moeten het krediet bij de supporters terugwinnen", stelt hij bij TV Limburg. "Het is belangrijk dat we alles geven. Iedereen kan slecht spelen, dat heb ik als speler ook gedaan. Maar lopen kan je altijd. Zo willen we de supporters tonen dat we alles voor de club geven."

Met deze mentaliteit wil STVV proberen om punten af te snoepen van Anderlecht en tegelijkertijd de harten van de fans te veroveren.