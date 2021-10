🎥 Dat zal hem deugd doen! Youri Tielemans beantwoordt kritiek met heerlijk doelpunt tegen Man United

Bij Leicester bleef Tielemans de voorbije maanden ook ver verwijderd van zijn beste vorm, maar dat lijkt hij nu allemaal achter zich te laten. Tielemans verscheen samen met Castagne aan de basis bij het bezoek van Cristiano Ronaldo & co. Manchester United klom ook al snel op voorsprong dankzij een schitterend doelpunt van Greenwood.

Youri Tielemans bleef echter niet bij de pakken zitten. Nadat Maguire de bal verspeelde, kreeg Tielemans 'm door Iheanacho toegespeeld. Met een sublieme lob in de linkerbovenhoek liet Tielemans De Gea volslagen kansloos. De doelman van Manchester United stond aan de grond genageld.

What a goal by Tielemans

Leicester makes it 1-1!! pic.twitter.com/S6FZrrL8L9