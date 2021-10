Opdoffer van jewelste voor Tuur Dierckx, de man in vorm bij Westerlo: "Voorste kruisband van knie afgescheurd"

Westerlo is de fiere leider in 1B en daar hebben de uitstekende prestaties van Tuur Dierckx wel één en ander mee te maken. De Kemphanen zullen hun sterkhouder echter voor onbepaalde duur moeten missen. Dierckx heeft een ernstige blessure opgelopen.

Tuur Dierckx, die de voorbije maanden bij Westerlo de vorm uit zijn Club Brugge-periode weer helemaal terugvond, verkondigde het triestige nieuws zelf via zijn sociale media. "Met pijn in het hart en tranen in mijn ogen moet ik jullie meedelen dat ik de voorste kruisband van mijn rechterknie heb afgescheurd", aldus de assistenkoning uit 1B.

Opnieuw een comeback

Dierckx is er zich van bewust dat hij lange tijd het voetbalveld niet zal kunnen betreden. "Ik besef heel goed wat me te wachten staat en apprecieer alle steun dan ook enorm! Ik zal opnieuw sterker terugkomen zoals ik al eens heb gedaan."

De voormalige jeugdinternational, die sinds juli 2020 bij Westerlo speelt, sluit dan ook af met een Engels citaat dat hem de nodige kracht moet geven: "I've masterd the art of the comeback."