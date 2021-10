Raakt Cercle Brugge weg uit de gevarenzone? De vereniging moet vanavond op bezoek bij KV Oostende

Deze avond moeten KV Oostende en Cercle Brugge opnieuw vol aan de bak in de Jupiler Pro League. De wedstrijd staat om 18u30 op het programma en beide ploegen kunnen de punten goed gebruiken.

Zowel KV Oostende als Cercle Brugge hebben punten nodig. KV Oostende was wel goed aan het seizoen begonnen, maar de laatste weken draait het toch iets minder bij de Kustboys. De club staat nu op de tiende plaats met 14 op 30.

Cercle Brugge heeft het voorlopig nog een pak lastiger. De vereniging laat in het klassement namelijk enkel Beerschot achter zich. Met 8 op 30 staat Cercle Brugge dus op de voorlaatste plaats, waardoor ze de drie punten goed zouden kunnen gebruiken. Pakken ze vanavond de drie punten in de Versluys Arena? Rond 20u15 weten we meer.

Kan Cercle Brugge een overwinning boeken op het veld van KV Oostende?