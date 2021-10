Van Real Madrid naar Charleroi: "We moeten ons niet voordoen als ijsberen"

Lawrence Visser fluit zondag de match van Charleroi, iets totaal anders opnieuw na de Champions League.

Een match die voor Visser evenveel waard is als Real Madrid fluiten. “Omdat elke match voor mij belangrijk is, ongeacht of dat nu een club uit 1A of 1B is. Je moet match in, match uit presteren, ook omdat er een heel puntensysteem achter zit”, vertelt hij aan HLN.

Kritiek en commentaar hoort bij het voetbal. “Als ik op zoek zou zijn naar positieve kritieken en schouderklopjes, dan zit ik niet in de juiste branche. Voetbal is een emotionele sport, het is niet zwart-wit. Wat voor één arbiter een strafschop is, daar vindt een ander niks mis mee - er is veel interpretatie. En dus is het onvermijdelijk dat je om de zoveel tijd kritiek krijgt. Soms ook terecht.”

Visser is kritisch voor zichzelf, zo zegt hij. “Er zijn avonden dat ik na een match thuiskom en zeg: 'Verdorie, Lawrence. Dát had je beter moeten aanvoelen. Of dié beslissing had je beter niet genomen... We moeten ons niet voordoen als ijsberen die ongevoelig zijn voor kritiek - wij zijn ook gewoon maar mensen die na een match naar huis gaan en een normaal leven leiden.”