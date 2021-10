Paul Pogba is niet mals voor zijn ploegmaats na nederlaag tegen Leicester City: "We verdienden te verliezen"

Manchester United heeft dit weekend dure punten laten liggen in de Premier League. Na een 4-2 nederlaag tegen Leicester City, lopen de concurrenten zoals onder meer Chelsea, Liverpool en Manchester City verder weg in het klassement.

Paul Pogba heeft zijn woede geuit over de nederlaag van Manchester United bij Leicester City. De Franse middenvelder drong er bij zijn teamgenoten op aan om een andere kant van zichzelf te laten zien, anders komt er een snel einde aan hun titelstrijd.

"We hebben een paar makkelijke en domme goals tegen gekregen," gaf de Fransman toe aan Sky Sports. "Als we de titel willen winnen, zijn dit wedstrijden die we moeten winnen, ook al zijn ze erg moeilijk. We moeten volwassener worden en met meer ervaring ons voetbal spelen. We moeten de sleutel vinden voor deze verandering, want we verdienden te verliezen. Ik weet niet of het de mentaliteit van de spelers is, maar we moeten iets veranderen", zei Paul Pogba.