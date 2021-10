Real Madrid wil langer verder met sterkhouder: ervaren aanvaller kan, ondanks mogelijke komst Mbappé, contract verlengen

Karim Benzema is misschien al 33 jaar oud, maar toch blijft de Fransman met de ogen dicht scoren. Zo zit hij dit seizoen al aan 10 goals. Zijn contract loopt aan het einde van 2023 af, maar bij Real Madrid willen ze het nu al verlengen.

Volgens Fabrizio Romano wil Real Madrid zo aan Karim Benzema tonen dat ze in hem blijven geloven. Ondanks de mogelijke komst van Kylian Mbappé zal Benzema dus een belangrijke speler blijven in het project van Real Madrid.

Real Madrid board wanted to extend Karim Benzema’s contract until June 2023 before the new season to show again how much they trust him. ⚪️🇫🇷 #RealMadrid



He’ll be part of the project also for 2022/23 season when Karim will be 35 - whatever happens with Kylian Mbappé deal.