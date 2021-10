Kevin De Bruyne is duidelijk: "Ik zou hem kiezen als winnaar van de Ballon D'Or"

Kevin De Bruyne is één van de 30 genomineerden voor de Ballon D'Or. De Belgische middenvelder van Manchester City heeft een persoonlijke voorkeur voor Robert Lewandowski.

Onze Belgische superster, Kevin De Bruyne, sprak in Daily Mail over zijn persoonlijke favoriet om de Ballon D'Or te winnen. De middenvelder van Manchester City is één van de laatste 30 genomineerden om de prestigieuze prijs mee naar huis te nemen. Met Manchester City won hij afgelopen seizoen de Premier League en behaalde hij de finale van de Champions League, maar zelf heeft hij een voorkeur voor Robert Lewandowski.

"Als ik moet kiezen, denk ik dat ik naar een periode van twee jaar zou kijken", zei De Bruyne over de uitreiking van de Ballon D'Or. In 2020 werd deze prijs namelijk niet uitgereikt en zo is Lionel Messi de laatste winnaar in 2019. "Ik zou Lewandowski kiezen. Hij heeft enorm veel doelpunten gemaakt en heeft veel gewonnen met Bayern München". Lewandowski won met Bayern de Champions League in 2020 tegen PSG en haalde ook een doelpuntenrecord in de Bundesliga. De keuze voor Lewandowski is dus allesbehalve vreemd te noemen.