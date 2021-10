Ludieke straf voor laatkomers bij Westerlo

Zondagavond won Westerlo niet zonder moeite op het veld van RWDM (1-2), waardoor de leider uit 1B al zeven punten voorsprong op de dichtste achtervolgers. En dus moet de boog niet altijd gespannen staan.

Zo verschenen Christoffer Remmer en Kouya Mabea maandag te laat op de teammeeting. Iets wat door Jonas De Roeck en de zijnen op een ludieke manier werd opgelost.

De twee verdedigers kregen geen geldboete of andere zware sanctie. Het duo mocht in de plaats daarvan de Westelse greenkeepers een handje toesteken. Remmer en Mabea zorgden er in hoogsteigen persoon voor dat de grasmat in het Kuipke er piekfijn bij lag.