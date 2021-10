🎥 Kevin De Bruyne strijkt 10 jaar na demonstratie opnieuw neer in Brugge: "Sommigen beseften toen nog niet hoe goed hij was en kon worden"

Vanavond keert Kevin De Bruyne met Manchester City terug in het Jan Breydelstadion, de plaats waar hij tien jaar geleden een ware demonstratie weggaf. De piepjonge De Bruyne scoorde een hattrick in de 4-5-overwinning van Racing Genk.

Colin Coosemans mocht bijna tien jaar geleden de bal vijf keer uit de netten vissen. "Ik denk dat sommigen op dat moment nog niet beseften hoe goed Kevin de Bruyne was en kon worden", vertelt Coosemans in HLN.

"Wat De Bruyne in die wedstrijd liet zien met beide voeten, was pure klasse. En hij is er alleen maar beter op geworden", aldus Ryan Donk, aanvoerder van Club Brugge in die bewuste wedstrijd.

Bekijk hier de samenvatting van de knotsgekke Club Brugge-KRC Genk en geniet van de drie pareltjes van een piepjonge Kevin De Bruyne.