De Condé schetst loyaliteit van John van den Brom met anekdote: "Dat gebeurde er toen Lazio geïnteresseerd was"

John van den Brom ligt onder vuur bij (een deel van) de fans van KRC Genk. Toch is een ontslag van de Nederlander niet aan de orde.

John van den Brom werd vorig seizoen nog bewierookt, maar dit seizoen loopt het een pak stroever voor KRC Genk. Dimitri De Condé is echter niet van plan om in te grijpen.

“Ik vecht voor John”, aldus de sportief directeur van de Limburgers in Sport/Voetbalmagazine. “We hebben wel eens een meningsverschil, maar dat is normaal. Hoe kun je op lange termijn werken als er voor alles naar de coach wordt gewezen?”

Bovendien staaft de Condé de loyaliteit van zijn coach met een voorbeeld. “Op een bepaald moment was er interesse van SS Lazio. Wel, John was toen de eerste die me heeft gebeld om te zeggen dat het niet zou gebeuren.”