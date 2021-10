Irakese international stopt omwille van Dick Advocaat: "Volgens mij is hij voor zijn naam gekozen"

Justin Meram heeft beslist om per direct te stoppen bij de Irakese nationale ploeg. Op zich zou dat nieuws deze website niet halen. Maar deze keer wel...

Justin Meram haalt namelijk snoeihard uit naar Dick Advocaat. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels staat namelijk aan het roer bij de Irakese nationale ploeg.



“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus Meram bij UTV. “De bondscoach is zelfs nooit in Irak om spelers te bekijken. Hij stuurt zijn assistenten. Volgens mij is hij gewoon voor zijn naam gekozen.”

De speler van het Amerikaanse Salt Lake wil dan ook niet meer onder Advocaat spelen. “Hij praat zelfs niet met me. Respectloos! Tijdens de laatste interlandbreak heeft hij zelfs niet gezegd over mijn rol binnen de ploeg.”