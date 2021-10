Marc Degryse draait rollen om: "Manchester City zal goed moeten zijn om Club te kloppen"

Marc Degryse, analist voor Het Laatste Nieuws, stelt dat Manchester City wereldtop is. Toch kan de Engelse landskampioen maar beter op niveau zijn in het Jan Breydelstadion, waarschuwt de ex-speler van onder meer Club Brugge en Anderlecht.

"Het kan zomaar een afstraffing worden als Club niet goed uitvoetbalt, want Guardiola zal Club willen versmachten. Maar Jan Breydel zal straks weer ontploffen. En City zal goed moeten zijn, als het Club wil kloppen. Hoe gek klinkt dat!?"

"Maar het is wel de realiteit. Dit Club is steeds meer in staat om stokken in de wielen te steken. Zie ze staan met 4 op 6, onwaarschijnlijk is dat. City zal niet nonchalant voor de dag mogen komen. Eenmaal hun machine aanslaat, is niemand daar tegen bestand. Bovendien is het 'van moeten bij hen'', aldus Degryse.

Bij City keert Kevin De Bruyne voor even terug naar ons land. Marc Degryse heeft alvast een boodschap voor de Club-fans. "De Bruyne is op zijn dertigste een internationaal gelauwerde speler en wereldster. Laat ons dan ook vooral fier op hem zijn en waardering tonen. Hij verdient respect en applaus, géén gefluit."