Volgens Jamie Carragher moet Manchester United op zoek naar een andere manager: "Solskjaer zal de club geen Engelse titel of Champions League-titel bezorgen"

Jamie Carragher lijkt niet echt een fan van Ole Gunnar Solskjaer te zijn. De Engelsman heeft namelijk uitgelegd dat Manchester United geen titel in de Premier League of de Champions League zal behalen met de Noor.

Jamie Carragher vertelde het bij Monday Night Football. "Ole Gunnar Solskjaer heeft al goed werk geleverd bij Manchester United, maar hij zal geen competitietitel of Champions League-trofee winnen als manager van Manchester United", aldus de ex-verdediger van Liverpool.

"Hij is niet op het niveau van de andere managers in termen van Jurgen Klopp, Thomas Tuchel of Pep Guardiola. Die hebben veel ervaring in het winnen van grote trofeeën. Of Manchester United nu een trofee wint of niet, ze hebben een betere manager nodig. Ze hebben een manager nodig die kan concurreren in deze competitie, en Ole is niet op het niveau van de andere managers in deze competitie", legde Carragher uit.