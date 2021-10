Antwerp wil rotte appels uit stadion: "Mensen met slechte bedoelingen horen niet thuis in een voetbalstadion en tolereren we niet op de Bosuil"

Antwerp moet zijn eerstvolgende Europese thuismatch - tegen Fenerbahçe - spelen zonder publiek. Dat is de straf voor de ongeregeldheden tijdens de match tegen Frankfurt. Daar vloog onder andere een rolator richting Duitse supporters. De club steunt de beslissing van UEFA en gaat nog harder optreden.

De club had het zelfs erger verwacht, maar werkte mee met de UEFA in het onderzoek. "Helaas heeft het wangedrag van enkelingen zeer grote gevolgen. Een lege Bosuil moeten aanschouwen op matchdag doet pijn. Dit treft vooral de echte supporter, schaadt het imago van de club zowel in België als in Europa en heeft een enorme financiële impact", klinkt het. "Duizenden supporters worden benadeeld, hoewel die zich steeds aan de waarden en normen van onze club houden en elke wedstrijd opnieuw op een ongeëvenaarde en positieve manier de ploegen aansturen."

Het heeft ook gevolgen. Naast het blijven inzetten op gezichtsherkenning via camerasystemen gaat The Great Old ook bepaalde zaken verbieden. "We zijn dan ook verplicht om voorlopig geen grote banners en spandoeken toe te laten omdat ze veel te vaak leiden tot het gebruik van pyrotechniek."

"Dit signaal van UEFA is meer dan duidelijk en steunen we volmondig als club. Mensen met slechte bedoelingen horen niet thuis in een voetbalstadion en tolereren we niet op de Bosuil! We hopen dan ook zulke taferelen in de toekomst nooit meer te moeten aanschouwen. Het rood-witte supporterslegioen heeft niets van dit alles nodig om uniek te zijn en voor een helse, positieve sfeer te zorgen. Dat hebben we meermaals bewezen en hopen we snel weer te kunnen doen!"