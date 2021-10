Brian Priske beseft dat het van moeten is voor Antwerp: "Verliezen en het wordt zeer moeilijk"

Donderdag moet Antwerp zijn kansen op kwalificatie voor de knock-outfase van de Europa League gaaf houden. Tegen Fenerbahçe is een nederlaag dan ook uit den boze. Iets wat Antwerp-coach Brian Priske duidelijk benadrukte tijdens zijn perspraatje.

Na twee (late) nederlagen op rij moet Antwerp donderdag in de Turkse heksenketel iets rapen. "We moeten punten pakken, liefst drie zelfs. Bij een nederlaag wordt een heel moeilijk verhaal om ons Europees avontuur te verlengen", vertelde Priske aan GVA. "We wisten bij de loting al dat het zwaar ging worden, maar in de vorige twee wedstrijden hebben we getoond dat we onze voet naast dit soort ploegen kunnen zetten. Dat stemt me hoopvol", aldus de Deen.

Viktor Fischer: "Angstaanjagend publiek"

Donderdag zullen zo'n 20 000 dolgedraaide Turken Fenerbahçe aanmoedigen. Ook voor Viktor Fischer, die toch al een en ander meemaakte, blijft het speciaal. "Het wordt moeilijk met zo'n angstaanjagend publiek. Het is een groot nadeel dat wij in de terugmatch géén fans mogen toelaten (de UEFA legde deze sanctie op naar aanleiding van de ongeregeldheden tegen Eintracht Frankfurt, nvdr.). Want zelfs na amper een zestal wedstrijden in eigen huis besef ik hoe waanzinnig onze aanhang is."

Stand

1. Olympiakos 2-6

2. Eintracht Frankfurt 2-4

3. Fenerbahçe 2-1

4. Antwerp 2-0