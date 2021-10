Club NXT profiteert van jaartje in 1B: "Tegen City zag je dat ze métier geleerd hebben"

Club NXT deed het bijzonder goed gisteren tegen de talentfabriek van Manchester City. Het 1-1-gelijkspel kwam er na een heel sterke eerste helft en een volwassen tweede. Geleerd in dat jaartje 1B, meent coach Rik De Mil.

“Ik ben ongelooflijk tevreden van wat ik gezien heb”, zei hij bij HLN. “We bevestigen ons mooi parcours. We toonden in de ene helft dat we met veel pressing en goed voetbal kansen kunnen afdwingen tegen een sterk team. In de andere helft hadden we het gigantisch lastig, maar zag ik wel de juiste attitude en fighting spirit. Knokken op mentaliteit is ook belangrijk in het voetbal.”

Dat hebben ze vorig jaar mogen ervaren. Club NXT won in 1B maar twee matchen, maar de ervaring was veel meer waard. “Je ziet het gewoon aan hun metier dat ze al geproefd hebben van 1B. Ook toen we aan het afzien waren tegen City deden ze de juiste dingen, zoals kleine foutjes maken om het tempo te breken. Dat kan je nergens anders beter leren dan in een profcompetitie zoals 1B. Maar ook de andere jongens, die niet in 1B gespeeld hebben, toonden dat ze op dit niveau van de Youth League meekunnen.”