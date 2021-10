Mbappé heeft eindelijk de klik met Messi gevonden: "Heel fijn om met hem te spelen"

Dat fragment dat Mbappé op de bank Messi "een clochard die mij geen pass wil geven" noemde, herinnert u zich wel nog. Wel, beide heren lijken elkaar intussen gevonden te hebben. Dat bleek ook in de match tegen RB Leipzig.

"We hebben elkaar gevonden, de samenwerking verliep heel goed vanavond", zei Mbappé bij RMC Sport. "En nu Neymar komt nog terug van een blessure. We zullen dus ook met z'n drieën goed en efficiënt moeten samenwerken. Voor mij is het heel fijn om met Messi te spelen."

"In de competitie draaiden we tot nu toe misschien een beetje moeizaam, maar desondanks hebben we negen overwinningen geboekt in tien speelrondes. Dat we nog beter kunnen en moeten, is duidelijk. We spelen nog niet heel goed, maar winnen wel. We moeten nog een extra stap maken om met iets minder moeite wedstrijden te gaan winnen."

Wie heel blij zal zijn met die woorden is trainer Mauricio Pochettino, die zijn sterren liever vroeger dan later ziet op elkaar ingespeeld geraken. "Zo'n samenwerking kost tijd en we zijn ook een team in opbouw. Ik heb veel goede dingen gezien, zeker in aanvallend opzicht. We hadden veel balbezit, maar ik zie liever dat we vooral aan de bal zijn op de helft van de tegenstander."