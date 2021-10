📷 Sterkhouder West Ham speelklaar voor komst Racing Genk ondanks lelijke blessure

Racing Genk probeert donderdag op bezoek bij West Ham United de pijnlijke nederlaag tegen Charleroi door te spoelen. In aanloop naar de wedstrijd in het kader van de Europa League kregen de Hammers goed nieuws.

Tomas Soucek, de Tsjechische aanjager op het West Ham-middenveld, kwam afgelopen weekend onzacht in aanraking met de studs van Everton-aanvaller Salomon Rondon. Daarbij liep Soucek enkele stevige snijwonden op in het aangezicht.

Tomáš Souček's face was left in a bad way after an accidental clash with Salomón Rondón! 🤕 👇 pic.twitter.com/kJojaHupQM — Bet9ja (@Bet9jaOfficial) October 18, 2021

Het was dan ook de vraag of Soucek speelklaar zou geraken voor de wedstrijd van donderdag tegen Racing Genk. Aan Sky Sports bevestigde David Moyes dat hij wel degelijk kan rekenen op de Tsjech. "Hij heeft enkele hechtingen gekregen in wang en neus. En om zijn lip te reconstrueren kwam er zelfs plastische chirurgie aan te pas. Hij heeft wel pijn, maar het gaat wel."

"Ik denk dan ook niet dat zijn blessure een reden is om hem niet te laten spelen. Hij wil absoluut spelen, maar wij zullen uiteindelijk beslissen of we hem rust geven of niet", aldus Moyes.

Stand

1. West Ham United 2-6

2. Dinamo Zagreb 2-3

3. Racing Genk 2-3

4. Rapid Wenen 2-0