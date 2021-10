Heeft Haaland conclusies getrokken na zwaar verlies in Amsterdam? "Dortmund jaagt zijn superspits weg"

De zware nederlaag (4-0) van Borussia Dortmund tegen Ajax zou wel eens verregaande gevolgen kunnen hebben, concluderen ze in Duitsland. Volgens Bild zou superspits Erling Haaland het wel eens de druppel die de emmer doet overlopen gevonden hebben.

De 21-jarige Noorse veelscorer twijfelde al aan zijn toekomst bij de club voor de match en dat zal er niet beter op geworden zijn. "Het was de schande van Amsterdam! Haaland heeft ongetwijfeld kopzorgen door dit debacle", schrijft BILD.

"De grote vraag die hij zichzelf zal stellen: kan hij met zijn huidige club prijzen winnen? Of vlucht hij in 2022 naar een Europese topclub? Met zo'n desastreus optreden als in Amsterdam jaagt Dortmund zijn superspits weg. Overigens was Haaland nog een van de betere spelers tegen Ajax."

De topclubs in de Premier League zijn in ieder geval allemaal vragende partij. Maar ook PSG, Bayern München en Real Madrid willen hem graag hebben. Voor al die clubs is zijn gelimiteerde afkoopsom van 75 miljoen euro geen probleem.