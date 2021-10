Gelijkenissen tussen Priske en Clement heel groot: "Een grote kwaliteit als trainer"

Ally Samatta speelt vandaag met Royal Antwerp FC tegen Fenerbahce, de club die nog altijd eigenaar van hem is.

Fenerbahce leent Ally Samatta uit aan Antwerp FC. De twee ploegen kijken elkaar vanavond in de Europa League in de ogen. Een belangrijk duel voor beide ploegen.

Samatta werd geregeld al eens als een one year wonder beschouwd, maar daar gelooft hij zelf niet. Hij had naar eigen zeggen vier goede jaren bij Genk en hoopt ook met Antwerp te schitteren.

Volgens Samatta zijn er veel gelijkenissen tussen Priske en Clement. “Hij is ook a nice guy en dat zeg ik niet omdat hij mijn coach is”, zegt Samatta aan Het Nieuwsblad. “Hij is een heel open man en is niet alleen bekommerd om ons als speler, maar ook als mens. Voor een trainer vind ik dat een grote kwaliteit.”