Zoon van in elkaar geslagen City-fan ziet het somber in: "Hier zijn ze gewoon niet streng genoeg"

Afgelopen dinsdag werd een 63-jarige landgenoot op een snelwegparking geslagen en voor dood achter gelaten omdat hij een sjaal van Manchester City droeg.

Dat gebeurde na de wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City, op de snelwegparking van Drongen. Ondertussen zijn vijf verdachten opgepakt.

De zoon van het slachtoffer hoopt dat de daders een fikse straf krijgen. “België kennende zal de straf wel weer geen vette zijn”, zegt Jurgen aan HLN.

In Engeland zouden de daders er niet zo gemakkelijk afkomen als hier meent de man. “Daar treden ze mega-kordaat op. Vechten, de grasmat betreden, met bekers gooien naar de spelers of met alcohol in het stadion gaan zitten? Dan krijg je minstens een zware boete of kom je gewoon het stadion niet meer in. Hier zijn ze gewoon niet streng genoeg.”