'Bibberen voor Club Brugge: eerste beroep een feit'

Bij Club Brugge was er een kleine hoerastemming wat betreft het nieuwe Jan Breydel, maar een werkgroep is alvast strijdvaardig en nu is er ook een eerste beroep.

Leefbaar Sint-Andries heeft zoals geweten eerder al laten weten dat ze in beroep zullen gaan tegen de beslissing om een omgevingsvergunning uit te schrijven voor Club Brugge wat betreft een stadion in de buurt van Olympia. Beroep Een eerste buurtbewoner heeft volgens Krant van West-Vlaanderen nu alvast officieel beroep aangetekend tegen de bouw van het nieuwe stadion op de site. En dus wordt het nog bang afwachten voor blauw-zwart of en wanneer de werken zullen kunnen gaan beginnen.