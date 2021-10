Franse spits geraakt mogelijks niet fit voor de Clásico

Zondagmiddag staat de Clásico tussen Barcelona en Real Madrid op het programma. Real Madrid gaat het mogelijks zonder één van hun topspelers moeten proberen te klaren in Barcelona.

Zo zou sterspeler Karim Benzema immers onzeker zijn voor de wedstrijd tegen FC Barcelona. Dat weet El Mundo Deportivo. Volgens het Spaanse medium trainde hij apart, en valt het dus nog te bekijken of de Fransman voldoende fit geraakt voor zondag.

Net zoals de afgelopen seizoen is Benzema al heel belangrijk geweest voor Real Madrid. Zo scoorde hij al 11 doelpunten in 11 wedstrijden voor de 'Koninklijke'. Niet alleen voor Real Madrid vindt hij gemakkelijk de weg naar doel maar ook in de Nations League slaagde hij erin om tweemaal tot scoren te komen. Zowel in de halve finale tegen België als in de finale tegen Spanje.