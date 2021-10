Kompany viert dit weekend al zijn 50ste: "Balans zou heel anders geweest zijn als ik coach was geweest in mijn tijd als speler"

De tijd gaat snel. Vincent Kompany coacht tegen Beerschot al zijn vijftigste wedstrijd. Daarin verzamelde hij iets meer dan de helft van de punten. "Het is nu niet het moment om de balans op te maken", vindt hij.

Kompany zou zijn palmares als trainer willen zien als Anderlecht weer op de rails staat. "Ik wil graag onderstrepen dat ik coach werd in de moeilijkste periode uit de clubgeschiedenis", haalde hij aan. "Vorig jaar speelden we met het jongste elftal van de competitie en daarvan hebben de besten zelfs verkocht. We moesten onze financiën weer in orde brengen."

De jonge coach wil de brug maken naar een nieuwe glorieperiode. "Maar we zitten in die overgangsfase. Daar moet je rekening mee houden. Mijn balans na 50 matchen zou heel anders ogen als ik coach was geweest in mijn tijd als speler."