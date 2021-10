Cercle Brugge mist enkele cruciale pionnen tegen Standard

Cercle Brugge neemt het vannamiddag op tegen Standard. Voor die wedstrijden kunnen ze geen beroep doen op enkele belangrijke pionnen.

Het duel tussen Cercle en Standard is het eerste wat vannamiddag op de planning staat in de Pro League. Spijtig genoeg zal het een wedstrijd zonder Edgaras Utkus worden. De 21-jarige Litouwse middenvelder speelde tot nu toe elke minuut bij Cercle Brugge, maar is geschorst voor de wedstrijd van vandaag. Ook Waldo Rubio moet geblesseerd afhaken. Hij was dit seizoen al goed voor twee doelpunten en een assist. Ook Senna Miangué en Frank Kanouté zijn nog niet fit.

Cercle Brugge en coach Yves Vanderhaeghe hebben wegens de lage positionering in het klassement niet langer het recht om fouten te maken. Enkel bij een overwinning tegen Standard kunnen ze vandaag ontkomen aan de voorlaatste plaats. Met acht punten staan ze er zes voor op Beerschot, maar ook twee achter Oud-Heverlee Leuven. OHL neemt het morgen op in eigen huis tegen STVV.