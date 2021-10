šŸŽ„ Koekoek: en dan scoort Youri Tielemans op deze manier

In zijn tijd bij Anderlecht had hij al een patent op lekkere doelpunten van ver, maar ook in de Premier League doet hij het gewoon.

Youri Tielemans trok met Leicester City naar Brentford en daar zorgde hij op heerlijke wijze voor een doelpunt. Youri Tielemans is World Class. pic.twitter.com/zcNxAdBj0m — Jack (@JackWhitman_7) October 24, 2021 In zijn gekende stijl nam hij een afvallende bal vol aan en de rest is geschiedenis: panklaar in de winkelhaak en ongrijpbaar voor de thuisgoalie. Ooit deed hij het eens twee keer in een wedstrijd bij Anderlecht tegen Oostende, nu dus ook in de Premier League. Strak, Youri!