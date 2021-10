Beerschot-coach Torrente onder de indruk van Anderlecht: "Deed me denken aan het spel van Man City"

Javier Torrente probeerde Anderlecht af te houden door een stevige organisatie op het veld te zetten. Maar dat bleek onvoldoende om met iets van waarde naar huis te gaan. Op zijn persconferentie uitte Torrente grote bewondering voor Anderlecht.

"Ik heb het tegen coach Kompany ook al gezegd: ik was blij dat ik Anderlecht mocht bekampen. Ik bewonder zijn werk hier. Wat de match betreft: de eerste helft hebben we wat foutjes gemaakt, vooral in het druk zetten op de middenvelders. Maar desondanks hadden we de wedstrijd redelijk onder controle. Het voetbal van Anderlecht deed me bij momenten wel veel denken aan het spel van City. Veel beweging, veel combinaties, veel lopende mensen... En dan krijgen we een penalty tegen. Ik moet nog eens bekijken wat daar verkeerd ging."

Torrente koos er verrassend voor om Holzhauser op de bank te zetten. Dat was de Oostenrijker nog nooit overkomen. "Misschien moeten jullie de vraag anders stellen. Hebben Caicedo en Vaca een goeie of slechte match gespeeld? We zitten met een kern waarin iedereen een kans mag krijgen als hij zijn best doet. Ik vond dit de beste ploeg voor deze wedstrijd. Daarbij, Rafa is goed ingevallen, net als Dom. Dat wil ik zien bij iedereen: een goeie attitude."