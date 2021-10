Het komt wel goed: "De logische volgende stap voor Depoitre"

Vorige week scoorde hij tegen KAS Eupen, maar miste hij ook heel wat kansen. Benieuwd wat het tegen Genk zal worden voor Laurent Depoitre.

"We hebben met Depoitre iemand die in staat is druk te zetten en die de progressie maakt door meer betrokken te zijn in de kansen en veel druk te zetten", aldus Hein Vanhaezebrouck na de zege tegen Eupen.

Alles komt terug

"Hij zat er bijna altijd tussen. Dit is de volgende stap voor hem, als hij nu nog een deel van de kansen kan afmaken ... dat komt wel terug."

"Zijn vorige goals waren van voor mijn periode, in oktober 2020 en daarvoor zelfs januari 2020 dus hij heeft heel lang moeten werken om terug te keren. Ik was tevreden van hem en zijn prestatie."