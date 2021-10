't Is al zover: plotsklaps steenrijke Newcastle wil sleutelpion bij Ajax wegplukken

Newcastle United wil - nu het steenrijk is geworden door de nieuwe Saoedische investeringsgroep - meespelen aan de top. Daarom willen ze ook de juiste mensen op de juiste plaats. Intussen zijn ze blijkbaar al gesprekken gestart met Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax.

Overmars is één van de steunpilaren van de Amsterdamse club. Hij is de man die de onderhandelingen voert en grote namen overtuigt om naar de ArenA te komen. Bij Newcastle zou hij hetzelfde mogen doen, maar dan met een budget dat vele malen hoger ligt. In Nederland klinkt het intussen dat een overgang zeker tot de mogelijkheden behoort aangezien hij er vier keer zoveel kan verdienen als bij Ajax.

Luis Campos, sportief directeur van Lille OSC, en Michael Edwards van Liverpool zijn ook in beeld. De nieuwe eigenaars willen 'de slapende reus wakker maken'. In de Premier League maken veel ploegen zich intussen zorgen, want de mogelijkheden van de club lijken na de overname onbegrensd...