Barcelona-Real: zet De Koninklijke de ongeslagen reeks verder in Camp Nou?

Zondagmiddag omstreeks 16h15 staat de voetbalwereld weer even stil, want dan is het opnieuw tijd voor El Clásico. Twee ploegen die niet in topvorm zijn. Barcelona kwakkelt dat het een lieve lust is, maar ook in de Spaanse hoofdstad lieten ze in La Liga al enkele steekjes vallen.

Vol voor de winst Bij Real zal er aan zelfvertrouwen zeker geen gebrek zijn. Niet alleen hakten de Madrilenen in de Champions League Shakhtar Donetsk in de pan – 0-5 was de stevige einduitslag –, maar ook in de voorgaande drie Clásico’s trok Real telkens aan het langste eind. Voor een overwinning van Barcelona keren we al terug naar maart 2019, toen Ivan Rakitic het enige doelpunt van de partij maakte. Ook komend weekend gaat De Koninklijke dus weer volop voor de driepunter. Clean sheets? Dat lukt beide ploegen dit seizoen niet zo goed… Zowel Courtois als Marc-André ter Stegen hielden nog maar twee keer de netten schoon in La Liga. L’intouchable Karim Benzema raast dit seizoen als een bezetene door de competitie. Er zit absoluut geen sleet op de Fransman, die door het vertrek van Lionel Messi op eenzame afstand de grote ster van La Liga is geworden. Ook zijn cijfers zijn haast Messiaans… De teller van Benzegoal staat ondertussen al op negen doelpunten en zeven assists. En dat in acht wedstrijden, straffe cijfers. Ook de partnership met Vinicius Junior begint steeds beter te lopen. De wankele defensie van Barça zal bijzonder goed op zijn tellen moeten passen, want in de twee laatste duels met Real stond Karim Benzema op het scorebord. Doet hij daar zondag nog eentje bij? Enkele weddenschappen Real Madrid wint (notering van 2.50) Real wint en beide teams scoren (notering van 4.35) Karim Benzema scoort tegen Barça (notering van 2.15)





Volg Barcelona - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 16:15.