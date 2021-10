Doffe ellende voor oude bekende: pandoering van jewelste én uitsluiting

Maximiliano Caufriez maakte in het tussenseizoen de overstap van STVV naar Spartak Moskou. In de Russische hoofdstad is de 24-jarige centrale verdediger uitgegroeid tot een vaste waarde. Zondag op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg liep het echter goed mis voor Spartak en onze landgenoot.

Zenit, de leider in de Russische competitie, veegde in eigen huis de vloer aan met Spartak Moskou. Aan de rust stond het al 4-0, na negentig minuten gaf het scorebord zelfs 7-1 aan. Maximiliano Caufriez stond toen al onder de douche. De ex-speler van STVV en Waasland-Beveren beging in minuut 80 een strafschopovertreding, waarvoor hij zijn tweede gele kaart van de match kreeg. Spartak Moskou staat op een teleurstellende zevende stek, met amper zeventien punten uit twaalf wedstrijden.