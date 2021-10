KV Mechelen meteen tegen competitieleider Union in Croky Cup: "Andere spelers verdienen een kans"

Afgelopen weekend kwam KV Mechelen in eigen huis niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Zulte Waregem. Dinsdag begint Malinwa aan haar bekeravontuur.

Geen opwarmertje tegen een amateurclub voor KV Mechelen, dat twee jaar geleden de Croky Cup won. De troepen van Wouter Vrancken nemen het dinsdagavond op tegen Union, de leider van de Jupiler Pro League. "Het is de moeilijkste tegenstander die we konden loten", vertelde Vrancken aan Het Nieuwsblad. "We weten dat we vol aan de bak moeten en we zullen er alles aan doen om door te stoten."

De laatste weken vond Wouter Vrancken een typeploeg. Door de opeenvolging van wedstrijd zal er tegen Union geroteerd worden. "Door de opeenvolging van wedstrijden is er een grote kans op blessures bij sommige jongens. Daarnaast zijn er ook spelers die het verdienen om zich te tonen tijdens een wedstrijd. Als we hen tijdens deze Engelse week geen kans geven, wanneer dan wel?"

Ook in doel zal Wouter Vrancken een wissel doorvoeren. Yannick Thoelen zal spelen in de plaats van Gaëtan Coucke. "Net zoals vorig jaar kozen we ervoor om de tweede doelman in de beker te laten opdraven. Pas vanaf de halve finale schakelen we over naar de doelman die op dat moment in de competitie speelt", besluit Vrancken.