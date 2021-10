Nog meer averij voor Barcelona na Clasico: middenvelder tijdje buiten strijd

Barcelona ging zondag in eigen huis met 1-2 onderuit in de Clasico tegen Real Madrid. De Catalanen staan na negen wedstrijden op een teleurstellende negende plaats in de rangschikking.

Bovendien maakte Barcelona maandag bekend dat Frenkie de Jong, die net als Memphis heel wat kritiek te verduren kreeg in de Spaanse media, een blessure opliep in de wedstrijd tegen Real Madrid. De Jong werd in minuut 77 naar de kant gehaald voor Sergi Roberto. De Nederlandse international liep een verrekking op aan de hamstring en zal enkele weken buiten strijd zijn. Barcelona werkt deze week twee competitiewedstrijden af, tegen Rayo Vallecano en Alaves. Volgende week dinsdag moet Barça op bezoek bij Dinamo Kiev, in een belangrijke wedstrijd voor de Champions League. Of dat nog met Ronald Koeman aan het roer zal zijn, is nog maar de vraag. De auto van de Nederlander werd na de nederlaag tegen De Koninklijke belaagd door de eigen fans. ‼ COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo F. De Jong tiene una elongación en el bíceps femoral del muslo derecho. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad. pic.twitter.com/BZmvy4B0f7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 25, 2021