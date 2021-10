'Spielerei' in het Lotto Park: Beerschot-fan steelt vlag van Anderlecht-fans en bijna zit het spel op de wagen

Even was er gisteren commotie in het Lotto Park. Stewards en politie dienden een tiental supporters van Anderlecht naar hun vak terug te dringen nadat ze verhaal kwamen halen bij die van Beerschot.

Wat was er gebeurd? Eén gemaskerde supporter van Beerschot was een vlag van de Anderlecht-fans gaan stelen en werd als een held terug verwelkomd in zijn eigen vak. Daarop probeerden een tiental supporters van Anderlecht hetzelfde te gaan doen in het vak van de Ratten, maar ze moesten onverrichterzake vlug terugkeren.

Een storm in een glas water, maar even waren de gemoederen gespannen. Met de gebeurtenissen van de voorbije weken in het achterhoofd had het evengoed kunnen escaleren.