Thibaut Courtois tevreden: "Een nieuwe gewonnen Clasico"

Even was er twijfel op het einde van de wedstrijd door een mogelijke kleine blessure, maar Thibaut Courtois kon uiteindelijk wel blijven spelen én de drie punten over de streep trekken.

Voor de 29-jarige Thibaut Courtois was het al zijn vierde opeenvolgende winst in een Spaanse Clasico en dat smaakt naar nog meer.

Nieuwe gewonnen Clasico

"We waren goed aan de bal en in de verdediging gaven we weinig kansen weg", aldus de Rode Duivel na de 1-2 zege.

"We hebben veel concentratie moeten laten zien, want in die laatste minuten weet je maar nooit. Maar dit is een goede zege, een nieuwe gewonnen Clasico."